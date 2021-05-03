HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: TÜBİTAK Başkanı yerli aşı için tarih verdi

Son Dakika: TÜBİTAK Başkanı yerli aşı için tarih verdi

03.05.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, VLP aşısıyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu ayın sonunda da inşallah her bir çalışma doğru gittiğinde Faz 2 çalışmasına geçmiş olacağız" dedi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü’ndeki yerli aşı çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. VLP aşısıyla ilgili çalışmalar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mandal, "VLP aşısıyla ilgili 27 Mart tarihinde başlamış olduğumuz Faz- 1 çalışması şu an 1'inci fazı tamamlamak üzere. Bu haftanın sonunda biz de ikinci dozumuzu olacağız ve Faz- 1 çalışması tamamlanmış olacak. Bu ayın sonunda da inşallah her bir çalışma doğru gittiğinde Faz- 2 çalışmasına geçmiş olacağız. Takibinde yine yaklaşık 2 ay gibi bir süreyle Faz- 2 çalışması gerçekleşecek ve sonrasında da inşallah ağustos ayında Faz- 3 çalışmasına başlayabilmeyi ve yıl sonuna doğru da Faz- 3 çalışmasını başarıyla tamamlayıp tüm kullanıma hem ülkemizdeki hem de dünyadaki insanlığın kullanımına açmayı planlıyoruz" dedi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Almanya'da bir kişiye, 'yanlışlıkla' 5 doz aşı vurulduAlmanya'da bir kişiye, 'yanlışlıkla' 5 doz aşı vuruldu
Terör örgütüne 'üst düzey' darbeTerör örgütüne 'üst düzey' darbe
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) TÜBİTAK Aşı

En Çok Okunan Haberler

Kavganın nedeni belli oldu! Survivor İsmail, nişanlısıyla konuştu

Kavganın nedeni belli oldu! Survivor İsmail, nişanlısıyla konuştu

Bakan Koca’dan gündemi sarsan iddiaya raporlu cevap

Bakan Koca’dan gündemi sarsan iddiaya raporlu cevap

Denizlispor küme düştü, futbolcuların görüntüsü olay oldu! Büyük tepki

Denizlispor küme düştü, futbolcuların görüntüsü olay oldu! Büyük tepki

İçişleri Bakanlığı tam kapanmada merak edilen soruları yanıtladı

İçişleri Bakanlığı tam kapanmada merak edilen soruları yanıtladı

Kuşadası'nda görülen siyah yılanlar endişe yarattı

Kuşadası'nda görülen siyah yılanlar endişe yarattı

2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İçişleri Bakanlığı'ndan izin belgeleriyle ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan izin belgeleriyle ilgili açıklama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Vali'den 'izin kağıdı' açıklaması: 3 gün sonra kolay olmayacak

Vali'den 'izin kağıdı' açıklaması: 3 gün sonra kolay olmayacak

Soylu: Arkadaşımı kendi ellerimle mezara indirdim

Soylu: Arkadaşımı kendi ellerimle mezara indirdim

Prof. Dr. Ceyhan: 17 gün boşa kapanmış oluruz

Prof. Dr. Ceyhan: 17 gün boşa kapanmış oluruz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.