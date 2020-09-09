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  4. Son dakika Tuğgeneral Sezgin Erdoğan İdlib'de kalp krizi nedeniyle şehit oldu

Son dakika Tuğgeneral Sezgin Erdoğan İdlib'de kalp krizi nedeniyle şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 11:01 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Tuğgeneral Sezgin Erdoğan İdlib'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle şehit oldu.

Son dakika Tuğgeneral Sezgin Erdoğan İdlib'de kalp krizi nedeniyle şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de görevi sırasında rahatsızlanıp, hastaneye kaldırılan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olduğunu açıkladı.

BUGÜN HASTANEYE KALDIRILDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib harekat bölgesinde 09 Eylül 2020 tarihinde görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

2019'DA İSTANBUL'A ATANMIŞTI

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı olarak görev yapan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan Ağustos 2019'da İstanbul Bağcılar'daki 47. Tugay Komutanlığı'na atanmıştı.

AİLESİNE VE EŞİNE ACI HABER VERİLDİ

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Cem Okyay ile askeri yetkililer, Erdoğan'ın Çanakkale'de yaşayan annesine acı haberi bildirdi.Isparta Adliyesi'nde hakim olarak görev yapan eşine ise, acılı haberi sabahın erken saatlerinde Vali Ömer Seymenoğlu verdi.

SEZGIN ERDOGAN KIMDIR

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