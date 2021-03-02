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Son Dakika: TÜİK Başkanlığına Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer atandı! Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer kimdir?

02.03.2021 07:14 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: TÜİK Başkanlığına Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer atandı! Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer kimdir?

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'na (TÜİK) Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer atandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre TÜİK Başkanlığı'na Prof. Dr. Sait Ercan Dinçer atandı. Kararın 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 38'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince verildiği belirtildi.

SAİT ERDAL DİNÇER KİMDİR?

Sait Erdal Dinçer, 1986-1990 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Jeoloji Mühendisliği okudu. Aynı üniversitede İşletme Mühendisliği bölümünde yüksek lisans yaptı. Dinçer aynı zamanda 1992-1995 yıllarında Marmara Üniversitesi ekonometri alanında yüksek lisans yaptı. Dinçer doktorasını da Marmara Üniversitesi ekonometri bölümünde yaptı.

Dinçer iyi derecede ingilizce biliyor.

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resmi gazete Recep Tayyip Erdoğan

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