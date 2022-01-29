Son Dakika: TÜİK'te görev değişimi! Sait Erdal Dinçer'in yerine Erhan Çetinkaya atandı

Son dakika haberi: Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, TÜİK Başkanlığı görevini yürüten Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in görevi sonlandırıldı. Dinçer'den boşalan TÜİK Başkanlığı'na Erhan Çetinkaya atandı.
Yayımlanan kararla, TÜİK Başkan Yardımcılığı'na ise Doç. Dr. İbrahim Demir atandı. Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.
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