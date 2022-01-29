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  4. Son Dakika: TÜİK'te görev değişimi! Sait Erdal Dinçer'in yerine Erhan Çetinkaya atandı

Son Dakika: TÜİK'te görev değişimi! Sait Erdal Dinçer'in yerine Erhan Çetinkaya atandı

29.01.2022 02:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre TÜİK'te görev değişimi yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı görevini yürüten Sait Erdal Dinçer'in görevi sonlandırıldı. TÜİK Başkanlığı'na Erhan Çetinkaya, Başkan Yardımcılığı'na ise İbrahim Demir atandı.

Son Dakika: TÜİK'te görev değişimi! Sait Erdal Dinçer'in yerine Erhan Çetinkaya atandı

Son dakika haberi: Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, TÜİK Başkanlığı görevini yürüten Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in görevi sonlandırıldı. Dinçer'den boşalan TÜİK Başkanlığı'na Erhan Çetinkaya atandı.

BAŞKAN YARDIMCILIĞINA DEMİR ATANDI

Yayımlanan kararla, TÜİK Başkan Yardımcılığı'na ise Doç. Dr. İbrahim Demir atandı. Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

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