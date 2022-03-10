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Son dakika! Tüm dünyanın gözü Antalya'da olacak... Lavrov-Kuleba görüşmesi savaşın seyrini değiştirecek mi?

10.03.2022 06:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, dünyanın gözü Bugün Antalya'ya çevrilecek. Türkiye'nin girişimleri sonucu Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba bugün, Çavuşoğlu'nun da katılacağı üçlü zirvede bir araya gelecek. "Savaşın seyrini değiştirebilir" yorumları yapılan görüşmeden çıkacak sonuç ise merak konusu oldu.

Son dakika! Tüm dünyanın gözü Antalya'da olacak... Lavrov-Kuleba görüşmesi savaşın seyrini değiştirecek mi?

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'daki işgal operasyonu 15. günde devam ederken, tüm dünyanın gözü bugün Antalya'ya dönecek. Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu marjında Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı yapılacak.

Gelen son bilgilere göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba Türkiye'ye ulaştı. Bugün Türkiye'nin arabuluculuğu ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı gerçekleşecek. Dünyanın gözü kulağı saat 11.00'de gerçekleşecek olan toplantıya çevrilmişken, çıkacak sonuç ise büyük merak konusu oldu.

LAVROV ANTALYA'DA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, üçlü dışişleri bakanları toplantısı için Antalya’ya geldi. Lavrov ve Rus heyetini taşıyan özel uçak, Antalya Havalimanı'na indi. Heyet, konaklayacakları Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı Regnum Carya Oteli'ne hareket etti.

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KULEBA DA ANTALYA'YA ULAŞTI

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba kritik toplantı için Antalya'ya geldi. Kuleba ve Ukrayna heyetini taşıyan özel uçak, Antalya Havalimanı'na indi. Heyet, konaklayacakları Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı otele hareket etti.

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OTELLERDEKİ ÖNLEMLER ARTIRILDI

Her türlü teknolojik donanımın yer aldığı G20 Salonu, 7 bin 500 metrekarelik oturum alanı, dışarıya direkt açılabilen pencere ve kapılara sahip.

Zirveyi aralarında Rusya, Ukrayna, ABD, Birleşik Krallık, Almanya, İsrail, Japonya, Hollanda gibi ülkelerin yer aldığı 34 ülkeden ve Türkiye'den 330'un üzerinde gazeteci takip edecek.

DRONE VE SİNYAL KESİCİLER YERLEŞTİRİLDİ

Otelin çevresinde geniş güvenlik önlem alındı, drone için ise sinyal kesiciler yerleştirildi.

Zirvenin yapılacağı otelde konaklayacak Rus heyetin kalacağı otelin villasında da önemli önlemler alındı. Camları kurşun geçirmez ve demir parmaklıkla çevrili villa 3 katlı ve 4 bin metrekarelik bir alana sahip.

Ukrayna heyeti ise yine Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı farklı bir otelde konaklayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Mevlüt Çavuşoğlu
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