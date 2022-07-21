Son dakika: Tüm dünyanın gözü bu görüşmede olacak! İstanbul'da tahıl sevkiyatı zirvesi

Son dakika haberi... Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni Ukrayna, Rusya tarafları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla yarın İstanbul'da yapılacak.

İSTANBUL'DA KRİTİK ZİRVE

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni, Ukrayna ve Rusya tarafları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres'in katılımıyla yarın saat 16.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilecek. (AA)

