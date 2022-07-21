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  4. Son dakika: Tüm dünyanın gözü bu görüşmede olacak! İstanbul'da tahıl sevkiyatı zirvesi

Son dakika: Tüm dünyanın gözü bu görüşmede olacak! İstanbul'da tahıl sevkiyatı zirvesi

21.07.2022 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, tahıl krizinde önemli bir gelişme yaşandı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye'ye geliyor. Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni yarın Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleştirilecek. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in hazır bulunacak.

Son dakika: Tüm dünyanın gözü bu görüşmede olacak! İstanbul'da tahıl sevkiyatı zirvesi

Son dakika haberi... Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni Ukrayna, Rusya tarafları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla yarın İstanbul'da yapılacak.

İSTANBUL'DA KRİTİK ZİRVE

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni, Ukrayna ve Rusya tarafları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres'in katılımıyla yarın saat 16.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilecek. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul tahıl
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