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Son dakika: Tüm dünyayı bekleyen tehlikeye karşı uyardı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'gıda krizi' mesajı: "Aksi takdirde..."

15.11.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'deki tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili mesajlar verirken "Dünya gübre piyasası da süratle istikrara kavuşturulmalı. Aksi takdirde, önümüzdeki yıl daha büyük bir gıda krizi yaşayacağız" diye konuştu.

Son dakika: Tüm dünyayı bekleyen tehlikeye karşı uyardı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'gıda krizi' mesajı: "Aksi takdirde..."

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı bir 'gıda krizi' uyarısı geldi. Erdoğan, konuyla ilgili günümüzde yaşanan sorunlara dikkat çekerken "Dünya gübre piyasası da süratle istikrara kavuşturulmalı. Aksi takdirde, önümüzdeki yıl daha büyük bir gıda krizi yaşayacağız" dedi.

"HAREKETE GEÇMELİYİZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Dünya, buğday, ayçiçeği yağı ve mısırda olduğu gibi pirinçte de kriz yaşanması ihtimaliyle karşı karşıyadır.

  • Dünya gübre piyasası da süratle istikrara kavuşturulmalı. Aksi takdirde, önümüzdeki yıl daha büyük bir gıda krizi yaşayacağız.

  • İhraç edilen tahılın Afrika başta olmak üzere acil ihtiyaç duyan az gelişmiş bölgelere ulaştırılması için de harekete geçmeliyiz.

  • Gıda krizinin idaresinde olduğu gibi, bir enerji merkezi olarak Avrupa başta olmak üzere yakın bölgemizin güvenliğine net katkı sağlıyoruz.

(AA)

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