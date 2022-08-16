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SON DAKİKA | Tüm dünyayı endişelendiren karar! Uçaklar, tanklar ve binlerce asker... ABD-Kuzey Kore gerilimi: 'İşgal provası' mı?

16.08.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Daha önce Ukrayna üzerinden Rusya'yla; Tayvan ziyareti sebebiyle de Çin'le gerilim yaşayan ABD, bu kez Kuzey Kore'ye karşı harekete geçiyor. Güney Kore-ABD ortaklığında gerçekleşecek askeri tatbikat, son yılların en büyüğü olacak. Bölgede tansiyonu yükseltecek karar sonrası Kuzey Kore'nin nasıl bir tepki göstereceği merak konusu oldu. İşte bölgede gerilimi yükseltecek askeri tatbikatla ilgili son detaylar...

SON DAKİKA | Tüm dünyayı endişelendiren karar! Uçaklar, tanklar ve binlerce asker... ABD-Kuzey Kore gerilimi: 'İşgal provası' mı?

Son dakika: Tüm dünya Ukrayna-Rusya savaşı sonrası geçtiğimiz günlerde yaşanan Tayvan ziyareti geriliminin ardından yine diken üstünde. Güney Kore, yaptığı açıklamayla nükleer tehditlerini artıran Kuzey Kore karşısında ABD ile son yıllardaki en büyük ortak askeri eğitim tatbikatının gelecek hafta başlayacağını duyurdu. Güney Kore ordusundan yapılan açıklamaya göre, "Ulchi Özgürlük Kalkanı" adı verilen müttefiklerin yaz tatbikatı, 22 Ağustos-1 Eylül döneminde gerçekleştirilecek.

UÇAKLAR, DENİZ ZIRHLILARI, TANKLAR, BİNLERCE ASKER...

Tatbikatta, savaş uçakları, deniz zırhlıları, tankların yanı sıra binlerce asker yer alacak.

İlk 4 gününde sivil savunma eğitiminin verileceği tatbikatta, ortak saldırı ve cepheye ikmal eğitimleri yapılacak.

İnsansız hava araçları ve yeni nesil savaş teknolojilerinin kullanımı da eğitim başlıkları arasında yer alırken, liman, havaalanları ve sanayi bölgelerine yönelik saldırılarda asker sivil destekli savunma eğitimleri de verilecek.

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KUZEY KORE 'İŞGAL PROVASI' OLARAK DEĞERLENDİREBİLİR

ABD Savunma Bakanlığı, ABD, Güney Kore ve Japon donanmalarının 8-14 Ağustos'ta Hawaii kıyılarında füze uyarı, balistik füze arama ve izleme tatbikatlarına katıldığını, bunun üç taraflı iş birliğini ilerletmeyi amaçladığını açıkladı.

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Güney Kore ve ABD, "Ulchi Özgürlük Kalkanı" tatbikatını savunma talimi olarak nitelendirse de Kuzey Kore'nin müttefik güçlerce yapılan her tatbikatı "işgal provası" ve nükleer silahlardan caydırma girişimi olarak değerlendirdiği gerekçesiyle tatbikata tepki göstereceği kaydediliyor.

KİM JONG UN'UN TEHDİTLERİ SONRASI ABD AÇIKLAMIŞTI

ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin ve Güney Koreli mevkidaşı Lee Jong-sup, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un tehditlerinin ardından temmuzda yaptıkları açıklamada, müttefiklerin caydırıcı duruşunu güçlendirme ve 2022'nin ikinci yarısında ortak askeri tatbikatı genişletme konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.

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Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik diyalog, 2019'da Hanoi'de gerçekleştirilen son görüşmenin ardından durmuştu.

Kuzey Kore, bu yıl yeni füze denemeleri yapmaya başlamıştı.

Pyongyang'ın bilinen 7'nci nükleer denemesinin hazırlıklarını tamamladığına dair bilgiler de gelen haberler arasında.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Kuzey Kore Kim Jong-un amerika birleşik devletleri
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