Son dakika: Tüm gözler YSK'da! İstanbul için kesin sonuçlar bekleniyor

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

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YSK'nın bu kararı üzerine bu kez de CHP ve İYİ Parti, İstanbul'da sadece Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin değil tüm ilçe seçim sonuçlarının iptali istemiyle "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle YSK'ye başvurdu.

CHP VE İYİ PARTİ TÜM İSTANBUL SEÇİMLERİNİN İPTALİNİ İSTEDİ

Kurul, 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çokluğuyla, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması nedeniyle bu kararı aldı. Yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran'da yapılmasına karar verildi.

YSK, AK Parti'nin itirazında 6 Mayıs'ta kararını verdi. Kurul, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili AK Partinin olağanüstü itirazını kabul ederek, seçimin yenilenmesini kararlaştırdı.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanmasının ardından AK Parti, olağanüstü itiraz hakkını kullanarak seçim sonuçlarına itiraz etti ve seçimin iptalini istedi.

Türkiye'de seçmenler 31 Mart'ta yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti ancak seçim sonrasında özellikle İstanbul seçim sonuçlarına yapılan itirazlar nedeniyle gündem İstanbul sonuçlarına kilitlendi.

YSK dün, bu başvuruları oy birliğiyle reddetti.

KAÇ YERDE SEÇİMLER İPTAL EDİLDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal kararının yanı sıra YSK, üç ilçe ve iki beldede seçimin yenilenmesi kararı aldı.

Kısıtlı seçmenin oy kullanması ve bu sayının sonuca etkili olması nedeniyle üç ilçede ve iki beldede yeniden seçim kararı aldı.

Artvin'in Yusufeli, Denizli'nin Honaz ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleri ile Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde 2 Haziran'da yeniden seçim yapılacak. En son dün Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde de seçimin yeniden yapılması kararı alındı.

İSTANBUL YENİLEME SEÇİMİNİN TAKVİMİ DE HAZIR

İstanbul'da yenilenecek seçim işleri, İstanbul İl Seçim Kurulu tarafından yürütülecek.

Süreçte, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı ve İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Müberra Gürdal, 9 Mayıs'ta emekliye ayrılma talepli dilekçesini İstanbul Adli Yargı Komisyon Başkanlığına sundu. Hakim Gürdal'ın emeklilik dilekçesini vermesinin ardından yerine İstanbul 16. Aile Mahkemesi Hakimi Ziya Bülent Öner getirildi.