HABER

Son dakika: Tüm gözler YSK'da! İstanbul için kesin sonuçlar bekleniyor

SEÇİM HABERLERİ  | 14.05.2019 11:03 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin, 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çokluğuyla aldığı kararın gerekçesi ile seçimin iptal edildiği yerler dışındaki illerle ilgili kesin sonuçları açıklaması bekleniyor.

Türkiye'de seçmenler 31 Mart'ta yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti ancak seçim sonrasında özellikle İstanbul seçim sonuçlarına yapılan itirazlar nedeniyle gündem İstanbul sonuçlarına kilitlendi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanmasının ardından AK Parti, olağanüstü itiraz hakkını kullanarak seçim sonuçlarına itiraz etti ve seçimin iptalini istedi.

YSK, AK Parti'nin itirazında 6 Mayıs'ta kararını verdi. Kurul, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili AK Partinin olağanüstü itirazını kabul ederek, seçimin yenilenmesini kararlaştırdı.

Kurul, 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çokluğuyla, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması nedeniyle bu kararı aldı. Yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran'da yapılmasına karar verildi.

CHP VE İYİ PARTİ TÜM İSTANBUL SEÇİMLERİNİN İPTALİNİ İSTEDİ

YSK'nın bu kararı üzerine bu kez de CHP ve İYİ Parti, İstanbul'da sadece Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin değil tüm ilçe seçim sonuçlarının iptali istemiyle "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle YSK'ye başvurdu.

YSK dün, bu başvuruları oy birliğiyle reddetti.

KAÇ YERDE SEÇİMLER İPTAL EDİLDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal kararının yanı sıra YSK, üç ilçe ve iki beldede seçimin yenilenmesi kararı aldı.

Kısıtlı seçmenin oy kullanması ve bu sayının sonuca etkili olması nedeniyle üç ilçede ve iki beldede yeniden seçim kararı aldı.

Artvin'in Yusufeli, Denizli'nin Honaz ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleri ile Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde 2 Haziran'da yeniden seçim yapılacak. En son dün Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde de seçimin yeniden yapılması kararı alındı.

İSTANBUL YENİLEME SEÇİMİNİN TAKVİMİ DE HAZIR

İstanbul'da yenilenecek seçim işleri, İstanbul İl Seçim Kurulu tarafından yürütülecek.

Süreçte, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı ve İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Müberra Gürdal, 9 Mayıs'ta emekliye ayrılma talepli dilekçesini İstanbul Adli Yargı Komisyon Başkanlığına sundu. Hakim Gürdal'ın emeklilik dilekçesini vermesinin ardından yerine İstanbul 16. Aile Mahkemesi Hakimi Ziya Bülent Öner getirildi.

Seçim takvimine göre, yenilenecek İstanbul seçiminin başlangıç tarihi 11 Mayıs Cumartesi olarak belirlendi.

GEREKÇELİ KARAR VE KESİN SEÇİM SONUÇLARI BEKLENİYOR

Kurulun bundan sonra, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali" yönünde oy kullanan 7 üyenin iptal kararının gerekçeleri ile Başkan Sadi Güven'in de arasında bulunduğu çoğunluk görüşüne katılmayan 4 üyenin karşı oylarını yazmalarının ardından gerekçeli kararın açıklanması bekleniyor.

YSK ayrıca, seçimin iptal edildiği yerler dışındaki illerle ilgili kesin seçim sonuçlarını da önümüzdeki günlerde açıklayacak.

(AA)

PARTNER Hayat kalitenizi yükseltmek için bir de bunları deneyin Hayat kalitenizi yükseltmek için bir de bunları deneyin
CHP iki partiden daha destek isteyecek!CHP iki partiden daha destek isteyecek!
Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar: Adamlar sağlam çalmışBinali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar: Adamlar sağlam çalmış
Anahtar Kelimeler:
seçim yerel seçim YSK Yüksek Seçim Kurulu istanbul İstanbul seçim

En Çok Okunan Haberler

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

Trump açık açık tehdit etti! 'Karşılığı ağır olur'

Trump açık açık tehdit etti! 'Karşılığı ağır olur'

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

Çukur'da şok final sahnesi! Kim öldü?

Çukur'da şok final sahnesi! Kim öldü?

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

YSK'dan AK Parti'nin KHK'lılarla ilgili itirazı hakkında karar

YSK'dan AK Parti'nin KHK'lılarla ilgili itirazı hakkında karar

YSK'da kritik oturum başladı!

YSK'da kritik oturum başladı!

Diğer Haberler
CHP'nin 23 Haziran stratejisi: Sandığa gitmeyen seçmen ikna edilecek

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar: Adamlar sağlam çalmış

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar: Adamlar sağlam çalmış

YSK'dan Aksaray Gülağaç ilçesine bağlı Demirci Beldesi’nde seçim yenilenmesi kararı

YSK kararını verdi! O beldede seçim yenilenecek

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın İstanbul kararına ilk tepki!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın İstanbul kararına ilk tepki!

YSK, CHP ve İYİ Parti'nin İstanbul seçiminin tümünün iptal istemini reddetti

YSK'dan CHP ve İYİ Parti'nin İstanbul başvurusuna ret!

Binali Yıldırım sosyal medyadan duyurdu! Su ve aylık akbilde indirim

Binali Yıldırım sosyal medyadan duyurdu! Su ve aylık akbilde indirim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.