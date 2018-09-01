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Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.09.2018 09:28 | Son Güncelleme

Son zamanlarda soy bilgisi sorgulama hizmeti ile dikkatleri çeken E-Devlet ile ilgili son dakika bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında dün yapılan E-Devlet koordinasyon toplantısında, tüm hizmetlerin bir yıl içinde elektronik ortamda sağlanması kararı alındı

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

İlgili bakan yardımcıları ve bürokratların katılımıyla yapılan toplantıda, e-Devlet sistemiyle ilgili yeni dönemin yol haritası belirlendi.

TOPLANTIDA KARARLAŞTIRILDI

Görevlendirmeler ve iş takviminin oluşturulup, e-Devlet’in siber güvenlik ve entegre veri tabanı boyutunun da ele alındığı toplantıda, e-Devlet’in Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ivedilikle entegrasyonunun ve tüm hizmetlerin bir yıl içinde elektronik ortamda sağlanması kararlaştırıldı. Verilen bilgiye göre toplantıda, Türkiye’nin dijital dönüşümünün e-Devlet sistemi üzerine inşa edileceği de vurgulandı.


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Anahtar Kelimeler:
E Devlet elektronik ortam fuat oktay

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
aptalca bir sistem
ilgili yetkililer, e-devlet üzerinden gönderilen trafik cezalarının sistem üzerinden ödenmesini sağlayalım, lakin bildiğiniz üzere kesilen cezaları görüyor ancak 3/2 ödeme yapmak için ceza makbuzunu beklemek zorunda kalıyoruz ...
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