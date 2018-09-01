Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

İlgili bakan yardımcıları ve bürokratların katılımıyla yapılan toplantıda, e-Devlet sistemiyle ilgili yeni dönemin yol haritası belirlendi.
TOPLANTIDA KARARLAŞTIRILDI
Görevlendirmeler ve iş takviminin oluşturulup, e-Devlet’in siber güvenlik ve entegre veri tabanı boyutunun da ele alındığı toplantıda, e-Devlet’in Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ivedilikle entegrasyonunun ve tüm hizmetlerin bir yıl içinde elektronik ortamda sağlanması kararlaştırıldı. Verilen bilgiye göre toplantıda, Türkiye’nin dijital dönüşümünün e-Devlet sistemi üzerine inşa edileceği de vurgulandı.
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