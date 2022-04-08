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Son Dakika: Bakan Koca'dan Nisa bebeğin sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama

08.04.2022 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Tüm Türkiye Nisa bebekten gelecek güzel haberi bekliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Nisa bebekten sevindirici haber var." ifadelerini kullanarak Nisa bebeğin sağlık durumu ile ilgili son gelişmeyi açıkladı. İşte Nisa bebeğin son durumu ile ilgili son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: Bakan Koca'dan Nisa bebeğin sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama

Son dakika haberi: Tüm Türkiye günlerdir, 3 aylık Nisa Mihriban bebeğin dramını konuşuyor. Sağlık durumu ile ilgili gelişmeler herkes tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli bir gelişmeyi duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Nisa bebekten sevindirici haber var." dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

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"TEPKİ VERİYOR"

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada "Nisa bebeğin durumunda gelişme: Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Siz de dualarınızı eksik etmeyin." ifadelerini kullandı.

NİSA BEBEĞE NE OLDU?

Pendik'te 29 Mart Salı günü saat 14.00 sıralarında boş bir arazide terk edilmiş bebek ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Olay yerine giden sağlık ekibinin içinde yer alan tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebek, ambulansla Marmara Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne kaldırılmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından, Durmaz'ın "süt kızım" olarak tanıttığı bebek ile beraber çektiği videoyu paylaşması, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Olayın ardından çalışma başlatan polis, çevre ve güzergahlarındaki çok sayıda kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu şüphelinin bebeğin annesi Ebru S. (20) olduğunu belirlemiş ve zanlıyı Pendik'teki evinde gözaltına almıştı. Gözaltına alınan anne tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Nisa Mihriban, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı yuvaya alınmış ancak oradaki bir ihmal minik bebeğin solunumunun durmasına neden olmuştu. Nisa bebeğin sağlık durumu medyaya ilk olarak "Beyin ölümü gerçekleşti" diye duyurulmuştu. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nisa bebek yoğun bakıma alınmıştı. Hastaneden yapılan açıklamada ise "Nisa Mihriban bebek 3 gün önce kaldığı çocuk yuvasından solunum ve dolaşımın aniden durması sonucu doktor ve hemşire refakatinde 112 ambulans ile kalp masajı yapılarak hastanenin acil birimine getirilmiştir. Yapılan muayene sonucunda aspire ettiği anlaşılan bebeğin kalp ve solunumunun olmaması nedeniyle hemen entübe edilmiş, 30 dakika daha yapılan kalp masajı ile yeniden kalp atımları alınmıştır" denilmişti.

Son olarak dün, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Nisa bebeğin takip edildiği hastaneden son durumu ile ilgili açıklama yapılmıştı. Bakan Koca, "Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip edilen Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa Bebeğimize Allah’tan şifa diliyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Nisa bebeğin tedavisinin yapıldığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliğin'den yapılan yazılı açıklamada ise, "Nisa Mihriban bebek hastanemiz çocuk yoğun bakım kliniğine mekanik ventilatöre bağlı olarak takip edilmektedir. Nisa bebeğin beyin fonksiyonları açısından araştırıldığında apne testi, BT anjio yapılmış olup beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa bebeğimize Allah'tan şifa, sevdiklerine geçmiş olsun diler kamuoyuna saygılarımızı sunarız" denilmişti.

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Fahrettin Koca
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