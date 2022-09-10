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  4. Son dakika: Tunç Soyer'den tepki çeken açıklamalara yanıt! 'Osmanlı ile niye meselemiz olsun'

Son dakika: Tunç Soyer'den tepki çeken açıklamalara yanıt! 'Osmanlı ile niye meselemiz olsun'

10.09.2022 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, açıklamalarda bulunuyor. Osmanlı ile ilgili sözlerine de yanıt veren Soyer, "Hafızayı tazelemek bu yüzden önemli. Hafızayı kaybederseniz gerçek dışı bilgilere, inançlara sarılırsınız. Osmanlı ile niye meselemiz olsun. Onlar bizim atalarımız." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Tunç Soyer'den tepki çeken açıklamalara yanıt! 'Osmanlı ile niye meselemiz olsun'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Habertürk'te katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. "Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar. Teslim oldular" sözleri tepki çeken Soyer, "Hafızayı kaybederseniz gerçek dışı bilgilere, inançlara sarılırsınız. Osmanlı ile niye meselemiz olsun. Onlar bizim atalarımız." diye konuştu.

İzmir'deki kutlamaları da değerlendiren Soyer'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİNE NE DİYOR?

Aslında bunlar benim sözlerim değil. Ben Nutuk'tan ilham aldım. Atatürk, bu büyük direnişi başlatırken bildiğiniz gibi Osmanlı, Sevri imzalamış ve ülke işgal altına girmiş. Bu ülkenin işgaline rıza gösterenler bir tarafta, bir tarafta da direnişi başlatan Atatürk ve atalarımız. Bu kurtuluş gününde bunu yâd etmek zorundaydık. Sadece Yunan değil, İngilizler, İtalyanlar emperyalist güçler tarihin en büyük tokadını bizden yediler. Kısacası hafızayı tazelemek bu yüzden önemli. Hafızayı kaybederseniz gerçek dışı bilgilere, inançlara sarılırsınız. Osmanlı ile niye meselemiz olsun. Onlar bizim atalarımız.

TARKAN AÇIKLAMASI

Tarkan'la eskiye dayanan bir dostluğumuz var. Tarkan bir megastar ve önemli bir sanatçı. Bu kutlamayla ilgili sayıları bilmiyorum. Rakam söylemek çok mümkün değil. Coşkuyu tarif edebilirim. Olağanüstü bir coşkuydu. Aynı doğadaki gibi biriken bir enerji toplumda da kendini ortaya çıkaracak şekilde gösterdi. Türkiye'ye umut verdi.

'GENEL BAŞKANIMIZ DA MEMNUN KALDI'

Sayın genel başkanımız da memnun kaldı. Güzel bir tweet de attı. Açıkçası hepimize şunu gösterdi, biz bir araya gelebilirsek işte o zaman olağanüstü bir fotoğraf çıkıyor ortaya. Bu güzelliği ıskalamamalıyız.


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Anahtar Kelimeler:
Tunç Soyer Belediye başkanı İzmir
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