Son dakika: Tunceli'de 3.6 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Afet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Deprem Dairesi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndan al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, saat 00.53\u2019de merkez \u00fcss\u00fc P\u00fcl\u00fcm\u00fcr olan 3.6 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi. \nDeprem yerin 6.9 kilometre derinli\u011finde ya\u015fand\u0131. (\u0130HA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130G\u00f6ren bir daha bak\u0131yor! \u0130stanbul'da \u015fa\u015f\u0131rtan bina\u00c7ay demlemek isterken fenala\u015f\u0131p \u00f6ld\u00fcT\u0131kal\u0131 kulaklar i\u00e7in do\u011fal \u00e7\u00f6z\u00fcmler
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