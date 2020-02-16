Son dakika: Tunceli'de 3.6 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 00.53’de merkez üssü Pülümür olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 6.9 kilometre derinliğinde yaşandı. (İHA)

