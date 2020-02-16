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  4. Son dakika: Tunceli'de 3.6 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Son dakika: Tunceli'de 3.6 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2020 01:23 | Son Güncelleme

Tunceli’de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika: Tunceli'de 3.6 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 00.53’de merkez üssü Pülümür olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 6.9 kilometre derinliğinde yaşandı. (İHA)

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