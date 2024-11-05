SON DAKİKA | TÜPRAŞ'ta patlama! İzmit'ten ilk görüntüler geldi... Büyük panik yaşandı

Son dakika: Kocaeli Körfez'de bulunan TÜPRAŞ rafinerisinde patlama meydana geldi. Patlama sesi sonrası dumanlar yükselirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Söz konusu patlamanın çevre illerden de duyulduğu belirtildi.
Sosyal medyada vatandaşlar patlama nedeniyle deprem olduğunu sandıklarını yazdı.
NTV'deki canlı yayınına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Planlı tatbikatta yaşanan bir olumsuzluk.” açıklamasında bulundu.
Büyükakın, patlama nedeniyle yaralı olmadığını söyledi.
Ayrıntılar geliyor...