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  4. SON DAKİKA | TÜPRAŞ'ta patlama! İzmit'ten ilk görüntüler geldi... Büyük panik yaşandı

SON DAKİKA | TÜPRAŞ'ta patlama! İzmit'ten ilk görüntüler geldi... Büyük panik yaşandı

05.11.2024 13:39
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Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
05.11.2024 13:39
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Son dakika haberi: TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama meydana geldi. Patlama sesi sonrası duman yükselirken, bölgeden ilk görüntüler geldi. Patlamanın çevre ilçelerden de şiddetli şekilde duyulduğu öğrenildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, patlamanın tatbikat sırasında meydana geldiğini açıklarken herhangi bir yaralının olmadığını duyurdu.

Son dakika: Kocaeli Körfez'de bulunan TÜPRAŞ rafinerisinde patlama meydana geldi. Patlama sesi sonrası dumanlar yükselirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

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Söz konusu patlamanın çevre illerden de duyulduğu belirtildi.

Sosyal medyada vatandaşlar patlama nedeniyle deprem olduğunu sandıklarını yazdı.

"PATLAMA TATBİKAT SIRASINDA YAŞANDI"

NTV'deki canlı yayınına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Planlı tatbikatta yaşanan bir olumsuzluk.” açıklamasında bulundu.

YARALANAN YOK

Büyükakın, patlama nedeniyle yaralı olmadığını söyledi.

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Ayrıntılar geliyor...

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TÜPRAŞ son dakika
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