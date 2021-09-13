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Son Dakika: Turistleri taşıyan otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı

13.09.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Muğla'da tur otobüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Son Dakika: Turistleri taşıyan otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı

Bodrum'dan aldığı Ukraynalı turistleri Denizli'ye götüren Aziz Çağlar yönetimindeki tur otobüsü, Muğla-Denizli kara yolu Yaraş mevkisinde karşı şeride geçerek, Cihan Duran idaresindeki öğrenci servisiyle çarpıştı.

1 ÖLÜ, 25 YARALI

Tarlaya devrilen otobüsün sürücüsü Çağlar kaza yerinde yaşamını yitirdi, ilk belirlemelere göre otobüs ve servisteki 35 kişi yaralandı.

Yaralılar, Muğla ve Denizli'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Muğla-Denizli kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Muğla
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