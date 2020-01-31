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  4. Son dakika: Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekil hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika: Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekil hakkında soruşturma başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 10:36 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk Bayrağını yırtan Yunanistan Milletvekili Ioannis Lagos hakkında 'Türk Bayrağını alenen aşağılama'  suçundan res'sen soruşturma başlattı.

Son dakika: Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekil hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu tarafından Brüksel’de
gerçekleştirilen "Yunan Adalarında İnsani Durum" toplantısında Avrupa Parlamentosu üyesi ve Yunanistan Milletvekili Loannis Lagos’un Türk bayrağını yırttığı anımsatıldı. Açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Lagos hakkında "Türk bayrağını alenen aşağılama" suçundan res'sen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN LAGOS'A SERT TEPKİ!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekil Ioannis Lagos'a sert tepki göstererek "Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa İslam karşıtlığı ile ırkçılığa artık dur demeli" açıklamasını yapmıştı.

YUNAN VEKİLDEN BÜYÜK PROVOKASYON!

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) konuşan Yunanistan'ın aşırı sağcı Altın Şafak Partisinin eski üyesi bağımsız AP milletvekili Ioannis Lagos, "Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz." diyerek kağıttan yapılmış Türk bayrağını yırtarak büyük bir provokasyona imza atmıştı.

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türk bayrağı Yunan vekil Ioannis Lagos

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bi ülkenin milli değerleri ile oynamak Bayram yırtmak savaş suçudur.
hiç bişey olmaz bence boşuna uğraşıyosunuz .
eeeee ne olacak adli kontrol mü verecek yargı yoksa idam mı edecek çok komiksiniz ya adam önce kendi içinizdeki hainleri temizleyin demezler mi
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