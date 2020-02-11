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  4. Son dakika: Türk diplomat Osman Köse'yi şehit edenlerin cezası belli oldu

Son dakika: Türk diplomat Osman Köse'yi şehit edenlerin cezası belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2020 10:16 | Son Güncelleme

Irak'ta Erbil 2. Ceza Mahkemesi'nin, Türk diplomat Osman Köse'yi şehit edenlerden 2'si için idam kararı aldığı bildirildi.

Son dakika: Türk diplomat Osman Köse'yi şehit edenlerin cezası belli oldu

Erbil merkezli Rudaw'ın internet sitesinde yer alan habere göre, şehit Köse ve iki Irak vatandaşının öldürülmesi davası görüldü.

OSMAN KÖSE'NİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRIYA İLİŞKİN 6 KİŞİYE CEZA

Konuyla ilgili Rudaw'a açıklamada bulunan Avukat Birzo Said, "Erbil 2. Ceza Mahkemesi, Türk diplomatın öldürüldüğü olaya ilişkin 6 kişiye ceza verdi. 2 kişi idam,1 kişi 1 yıl hapis, kalan 3 kişi 2'şer yıl hapis cezası aldı." ifadelerini kullandı.

Köse, 17 Temmuz 2019'da Irak'ın Erbil kentindeki bir restoranda silahlı saldırıya uğrayarak şehit olmuştu.

Kaynak: AA


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osman köse Erbil

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