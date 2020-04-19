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  4. Son dakika: Türkiye'de 127 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika: Türkiye'de 127 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2020 19:02 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Türkiye'de 127 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 2 bin 17'ye yükseldi.

Son dakika: Türkiye'de 127 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 977 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 127 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 86 bin 306, can kaybı 2 bin 17, iyileşen hasta sayısı 11 bin 976 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 35 bin 344 test yapıldı. Bu kapsamda 3 bin 977 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 127 hasta vefat etti, 1523 hasta iyileşti.

Toplam test sayısı 634 bin 277, toplam vaka sayısı 86 bin 306, toplam vefat sayısı 2 bin 17, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1922, toplam entübe hasta sayısı 1031, toplam iyileşen hasta sayısı 11 bin 976 oldu.

tablo

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken, sorumlu davranışlarınız da yeni vaka sayılarını azaltacak. Sağlık ordumuza ve sağlık sistemimizin gücüne güvenin. Tedbiri elden bırakmayın." ifadelerini kullandı.


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Son dakika koronavirüs

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