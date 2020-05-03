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Son dakika: Türkiye'de 61 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2020 19:06 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte 61 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybederken 1.670 yeni vaka tespit edildi. Bakan Koca, "11 Mart'tan bu yana ilk kez bugün iyileşen hasta sayımız, mevcut koronavirüs hasta sayımızı geçti" mesajını paylaştı.

Son dakika: Türkiye'de 61 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1670 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 61 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 126 bin 45, can kaybı 3 bin 397 oldu.

Son 24 saatte 4 bin 892 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 63 bin 151 oldu.

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İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:

11 MART’TAN BU YANA, İLK KEZ BUGÜN, iyileşen hasta sayımız, mevcut Koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça, sonuç, çok daha iyi olacak.


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