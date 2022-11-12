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  4. Son dakika: Türkiye'de beklenen gün geldi! Gözler saat 18.57'de... Herkese SMS gönderilecek, televizyon ve radyolarda anonslar yapılacak

Son dakika: Türkiye'de beklenen gün geldi! Gözler saat 18.57'de... Herkese SMS gönderilecek, televizyon ve radyolarda anonslar yapılacak

12.11.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika gelen habere göre Türkiye bugüne kilitlendi. 12 Kasım 1999 yılında meydana gelen Düzce depreminin yıl dönümünde yapılacak olan tatbikat için gözler saat 18.57'ye çevrildi. Tüm vatandaşlara SMS gönderilecek, radyo, televizyon ve camilerden duyurular yapılacak. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Tatbikattan elde edilen verilerle 'ne eksiklerimiz var, uygulamada nelerle karşılaşıyoruz' bunların da analizi yapılacak" diye konuşmuştu.

Son dakika: Türkiye'de beklenen gün geldi! Gözler saat 18.57'de... Herkese SMS gönderilecek, televizyon ve radyolarda anonslar yapılacak

Son dakika: Tüm Türkiye bugün saat 18.57'de yapılacak olan deprem tatbikatını merak ediyor. Ülke genelinde organize edilen tatbikat saatinde herkese SMS gönderilecek. Ayrıca televizyon, radyo ve cami hoparlörlerinden de duyurular yapılacak.

AA-20221109-29396764-29396759-TRAKYADAKI_KYK_YURTLARINDA_DEPREM_TATBIKATLARI_YAPILDI

TÜM TÜRKİYE VE KKTC'DE YAPILACAK

12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümü dolayısıyla bugün saat 18.57’de ülke genelinde “Çök, kapan, tutun” sloganıyla tatbikat yapılacak. AFAD koordinasyonundaki tatbikat, 81 il ve KKTC’de eş zamanlı olarak gerçekleşecek. Televizyon ve radyolardan tatbikat yapıldığına dair bilgilendirme anonsları geçilecek. Çalan alarmlardan sonra herkes bulunduğu yere çöküp, kafalarını kapatarak tutunacak.

AA-20221109-29397159-29397155-KAHRAMANMARASTA_DEPREM_ANI_COK_KAPAN_TUTUN_VE_TAHLIYE_TATBIKATI_DUZENLENDI

EKSİKLERİN ANALİZİ YAPILACAK

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, "Uzmanlarımız ve eğitimcilerimiz, tatbikattan elde edilen verilerle 'ne eksiklerimiz var, uygulamada nelerle karşılaşıyoruz' bunların da analizini yapacak. Ona göre yol haritamızı takviye ederek, güçlendirerek devam edeceğiz ama gelinen noktada şuna çok seviniyoruz. Bütün ülkede afet farkındalığı oluşturmayı hedefliyorduk, buna adım adım ilerliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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