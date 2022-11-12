Son dakika: Türkiye'de beklenen gün geldi! Gözler saat 18.57'de... Herkese SMS gönderilecek, televizyon ve radyolarda anonslar yapılacak

Son dakika: Tüm Türkiye bugün saat 18.57'de yapılacak olan deprem tatbikatını merak ediyor. Ülke genelinde organize edilen tatbikat saatinde herkese SMS gönderilecek. Ayrıca televizyon, radyo ve cami hoparlörlerinden de duyurular yapılacak.

TÜM TÜRKİYE VE KKTC'DE YAPILACAK

12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümü dolayısıyla bugün saat 18.57’de ülke genelinde “Çök, kapan, tutun” sloganıyla tatbikat yapılacak. AFAD koordinasyonundaki tatbikat, 81 il ve KKTC’de eş zamanlı olarak gerçekleşecek. Televizyon ve radyolardan tatbikat yapıldığına dair bilgilendirme anonsları geçilecek. Çalan alarmlardan sonra herkes bulunduğu yere çöküp, kafalarını kapatarak tutunacak.

EKSİKLERİN ANALİZİ YAPILACAK

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, "Uzmanlarımız ve eğitimcilerimiz, tatbikattan elde edilen verilerle 'ne eksiklerimiz var, uygulamada nelerle karşılaşıyoruz' bunların da analizini yapacak. Ona göre yol haritamızı takviye ederek, güçlendirerek devam edeceğiz ama gelinen noktada şuna çok seviniyoruz. Bütün ülkede afet farkındalığı oluşturmayı hedefliyorduk, buna adım adım ilerliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.





