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Son dakika: Türkiye'nin beklediği tatbikat! Herkese SMS gönderildi, televizyon ve radyolarda anonslar yapıldı

12.11.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika gelen habere göre Türkiye bugüne kilitlendi. 12 Kasım 1999 yılında meydana gelen Düzce depreminin yıl dönümünde yapılacak olan tatbikat için gözler saat 18.57'ye çevrilmişti. Tatbikat öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşları gönüllü olarak tatbikata katılmaya davet etti. Tüm vatandaşlara SMS gönderildi, radyo, televizyon ve camilerden duyurular yapıldı.

Son dakika: Türkiye'nin beklediği tatbikat! Herkese SMS gönderildi, televizyon ve radyolarda anonslar yapıldı

Son dakika: Tüm Türkiye bugün saat 18.57'de yapılacak olan deprem tatbikatını merak ediyor. Ülke genelinde organize edilen tatbikat saatinde herkese SMS gönderildi. Ayrıca televizyon, radyo ve cami hoparlörlerinden de duyurular yapıldı.

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TÜM TÜRKİYE VE KKTC'DE YAPILDI

12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümü dolayısıyla bugün saat 18.57’de ülke genelinde “Çök, kapan, tutun” sloganıyla tatbikat yapıldı. AFAD koordinasyonundaki tatbikat, 81 il ve KKTC’de eş zamanlı olarak gerçekleşti. Televizyon ve radyolardan tatbikat yapıldığına dair bilgilendirme anonsları geçildi. Çalan alarmlardan sonra herkes bulunduğu yere çöküp, kafalarını kapatarak tutundu.

CEP TELEFONLARINA BİLDİRİM GÖNDERİLDİ

Tüm vatandaşların cep telefonuna bildirim gönderildi. Türkçe ve İngilizce olarak gönderilen mesajda "AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda ülke genelinde deprem anı çök, kapan, tutun tatbikatı yapılmaktadır" denildi.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TATBİKAT MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye genelinde ilk kez uygulanacak ve herkesin katılabileceği deprem tatbikatı öncesinde video mesaj yayınladı. Bilim insanlarının, bölgede en önemli fay hatlarının üzerinde yer alan Türkiye'de büyük depremlerin yaşanma ihtimalinin giderek arttığı konusunda fikir birliği içinde olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremin yaşanmasını engellemek mümkün değildir. Ama can ve mal kayıplarının önüne geçecek tedbirleri almak bizim elimizdedir." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte yaşanan acı tecrübelerden çıkarılan dersler ışığında yapılan hazırlıklarla artık hiçbir afette vatandaşların "Nerede bu devlet?" diyen feryadını duymadıklarını kaydederek, bu çerçevede AFAD bünyesinde oluşturdukları bütünleşik afet yönetim stratejisinin, afet öncesi hazırlık ve risk azaltma, afet anında müdahale ve afet sonrası iyileştirme olmak üzere üç kademeden oluştuğunu aktardı.

'94 BİN 207 TATBİKATLA HAZIRLIK SEVİYELERİMİZİ TEST ETTİK'

Afet öncesi hazırlık ve risk azaltma çalışmaları kapsamında toplu konut ve kentsel dönüşüm projeleriyle şehirleri afete karşı dirençli hale getirdiklerine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afet anındaki etkin yönetimimizle vatandaşlarımıza kısa sürede ulaşıyor ve arama kurtarma çalışmalarını hızla gerçekleştiriyoruz. Afet sonrası iyileştirme stratejimizle de yıkılanın yerine çok daha iyisini koyacak projeleri hayata geçiriyoruz. Hiç şüphesiz afet öncesi hazırlıklarınızla, afet anındaki doğru davranışlarınızla, afet sonrasındaki sabrınızla her şeyin merkezinde sizler varsınız." ifadelerini kullandı.

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Erdoğan, bunun için 2020'yi "Afetlere Hazırlık Yılı", 2021'i "Afet Eğitim Yılı", bu seneyi de "Afet Tatbikat Yılı" ilan ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Geçen sene çeşitli eğitim materyalleriyle 57 milyona yakın vatandaşımıza ulaştık. Bu yıl ise şu ana kadar 94 bin 207 tatbikatla hazırlık seviyelerimizi test ettik. Bugün de Düzce depreminin olduğu gün ve saatte, yani 12 Kasım saat 18.57'de 81 ilimiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde genel bir tatbikat yapıyoruz. Sizlerden beklentimiz, tatbikata gönüllü şekilde katılarak, kendinizin ve çevrenizin reflekslerini muhtemel bir depreme göre test etmenizdir. Bu tatbikata ayıracağımız birkaç dakikayla hep beraber ömrümüze ömür katacak bir deneyim kazanacağımıza inanıyorum. Saatlerimizin 18.57'yi göstermek üzere olduğu şu anda sizleri 'afet bilgisi eşittir hayat bilgisi' anlayışıyla 'Çök-Kapan-Tutun' diyerek hayata tutunmaya davet ediyorum."

BAKAN SOYLU'DAN TATBİKAT SONRASI AÇIKLAMA

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"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tatbikat sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bu gelen mesajın kendine ait uyarı sesi var. Elbette biraz insanı etkileyen bir ses. Japonya bu tatbikatları her yıl yapıyor. Basit ve kısa, yapılabilecek, farkındalık oluşturabilecek bir şekilde yaptık. Allah afet vermesin. Ama bu ülkenin bir afet bölgesi olduğunu unutmamak gerek. Deprem için toplanma alanlarımız da hazır. Arama kurtarma ekiplerimiz de akredite."

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