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  4. Son Dakika: Türkiye'de kaç kişide delta varyantı görüldü? Bakan Koca açıkladı

Son Dakika: Türkiye'de kaç kişide delta varyantı görüldü? Bakan Koca açıkladı

23.06.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Delta varyantının Türkiye'de 134 kişide görüldüğünü açıkladı.

Son Dakika: Türkiye'de kaç kişide delta varyantı görüldü? Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Merkezi’nde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığında düzenlenen toplantıda milletvekillerini ve MKYK üyelerini bilgilendirdi. Bakan Koca, sağlık politikaları, 1 Temmuz itibarıyla başlayacak normalleşme süreci, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini duyurduğu Faz-3 aşamasına geçilen TURKOVAC aşısına ilişkin çalışmalar hakkında milletvekillerine ve MKYK üyelerine bilgi verdi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 3 buçuk saat sürerken, toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

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134 KİŞİDE DELTA VARYANTI GÖRÜLDÜ

Bakan Koca, Delta varyantının Türkiye'de 134 kişide görüldüğünü de açıkladı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca
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