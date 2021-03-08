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Son dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı olanların sayısı 10 milyonu geçti

08.03.2021 11:29 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı olanların sayısı 10 milyonu geçti

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı Türkiye'de koronavirüs aşısı olanların sayısının 10 milyonu geçtiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında birinci ve ikinci doz aşı olanların toplam sayısının 10 milyonu geçtiğini bildirdi.

Bakanlığın "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan aşılama sayılarına göre, birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 7 milyon 570 bin 595 oldu.

İkinci doz aşıyı yaptıran 2 milyon 442 bin 353 kişiyle toplam aşılanan kişi sayısı 10 milyon 12 bin 948'e ulaştı.

Birinci ve ikinci doz aşılananların toplam sayısı, İstanbul'da 1 milyon 589 bin 160, Ankara'da 823 bin 160, İzmir'de ise 669 bin 449 oldu.

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AA

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