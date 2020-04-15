Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten 115 can kaybı daha

Sağlık Bakanlığı, koronavirüse ilişkin 15 Nisan 2020 tarihli son verileri açıkladı. Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 115 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise bin 518‘e yükseldiğini bildirdi.

TOPLAM VAKA SAYISI 69 BİN 392 OLDU

Açıklamaya göre bugün 34 bin 90 test yapılırken, 4 bin 281 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 69 bin 392 olurken, bugün iyileşen 875 kişi ile birlikte toplam 5 bin 674 kişi iyileşti. Toplam entübe hastası bin 52 kişi, toplam yoğun bakım hastası bin 820 kişi oldu.

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875’i son 24 saatte olmak üzere 5.674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.

Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875’i son 24 saatte olmak üzere 5.674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/IVrPbk8n2f — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 15, 2020



