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Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten 27 can kaybı daha

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 19:23 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüsten 27 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 4 bin 249'a yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Artan test sayısına rağmen pozitif çıkan vaka sayısı öngörüldüğü seviyede seyrediyor” mesajını paylaştı.

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten 27 can kaybı daha

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 27 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 4 bin 249 oldu. Bugün toplam 33 bin 633 test yapılırken, 961 yeni vaka tanısı konuldu.

Toplam vaka sayısı ise 153 bin 548 oldu. Bugünkü bin 3 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 114 bin 990'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 424, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 820 olduğu açıklandı.

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İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Artan test sayısına rağmen pozitif çıkan vaka sayısı öngörüldüğü seviyede seyrediyor. Destek tedavisine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe


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