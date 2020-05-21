Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten 27 can kaybı daha

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 27 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 4 bin 249 oldu. Bugün toplam 33 bin 633 test yapılırken, 961 yeni vaka tanısı konuldu.

Toplam vaka sayısı ise 153 bin 548 oldu. Bugünkü bin 3 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 114 bin 990'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 424, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 820 olduğu açıklandı.

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Artan test sayısına rağmen pozitif çıkan vaka sayısı öngörüldüğü seviyede seyrediyor. Destek tedavisine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe

Artan test sayısına rağmen pozitif çıkan vaka sayısı öngörüldüğü seviyede seyrediyor. Destek tedavisine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/A0OKZYOMsG — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 21, 2020



