Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten 48 can kaybı daha

Türkiye'de son 24 saatte 1848 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 48 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 135 bin 569, can kaybı 3 bin 689 oldu.

Son 24 saatte 3 bin 412 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 86 bin 396 oldu.

İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:

Toplam iyileşen hasta sayısı 85 bini aştı. Son 24 saatteki vaka, vefat, yoğun bakım, entübe hasta sayısında yine düşüş var. Tablo, virüsle mücadelemizde lehimize veriler ortaya koyuyor. Ama bunlar kesin sonuçlar değil, ciddi bir fırsat. Fırsatı kullanalım.

Toplam iyileşen hasta sayısı 85 bini aştı. Son 24 saatteki vaka, vefat, yoğun bakım, entübe hasta sayısında yine düşüş var. Tablo, virüsle mücadelemizde lehimize veriler ortaya koyuyor. Ama bunlar kesin sonuçlar değil, ciddi bir fırsat. Fırsatı kullanalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/6IKy8JoeBm — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 8, 2020



