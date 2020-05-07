Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten 57 can kaybı daha

Türkiye'de son 24 saatte 1977 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 57 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 133 bin 721, can kaybı 3 bin 641 oldu.

Son 24 saatte 4 bin 782 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 82 bin 984 oldu.

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Test sayısı, yakında 1,5 milyona ulaşacak. Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış, geriledi. Vefatta, yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü, kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz. Kanıtladık: Sonuç almak zor değil.

Test sayısı, yakında 1,5 milyona ulaşacak. Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış, geriledi. Vefatta, yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü, kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz. Kanıtladık: Sonuç almak zor değil. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/1yBZCUK3hT — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 7, 2020



