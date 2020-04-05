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Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten 73 can kaybı daha

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2020 20:00 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 73 kişi daha hayatını kaybetti. Türkiye'de toplam can kaybı 574 olurken, vaka sayısı da 27.069'a yükseldi.

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten 73 can kaybı daha

Son 24 saatte 3 bin 135 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 73 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 27 bin 69, can kaybı 574'e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI BİNİ GEÇTİ

Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 1042 oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Test sayısında 20.000’i aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1.000’i geçti. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum" mesajını paylaştı.

Ayrıntılar geliyor...

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