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  4. Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten 93 kişi daha hayatını kaybetti

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten 93 kişi daha hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2020 19:01 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saate koronavirüsten 93 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 3 bin 174'e yükseldi.

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten 93 kişi daha hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 615 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 93 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 120 bin 204, can kaybı 3 bin 174 oldu.

Son 24 saatte 4 bin 846 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 48 bin 886 oldu.

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İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:

Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım.


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