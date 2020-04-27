Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten 95 can kaybı daha

Son 24 saatte 2 BİN 131 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 95 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 112 bin 260, can kaybı 2 BİN 900 oldu.

Son 24 saatte 4 bin 651 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 33 bin 791 oldu.

İşte Bakan Koca'nın yaptığı paylaşım:

"Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık. Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için, ihtiyaç duyulan test sayısında azalma bugün de devam etti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş sürüyor. Bu başarıyı riske atmayalım."

Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık. Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için, ihtiyaç duyulan test sayısında azalma bugün de devam etti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş sürüyor. Bu başarıyı riske atmayalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/ZwBVeHSHoG — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 27, 2020



