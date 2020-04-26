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Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten 99 can kaybı daha

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2020 19:26 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüsten 99 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 2 bin 805'e yükseldi. 13 Nisan'dan bu yana ilk kez günlük vefat sayısı 100'ün altına düştü. Bakan Koca yaptığı açıklamada "Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten 99 can kaybı daha

Son 24 saatte 2357 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 99 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 110 bin 130, can kaybı 2805 oldu.

Son 24 saatte 3 bin 558 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 29 bin 140 oldu.

tablo

İşte Bakan Koca'nın yaptığı paylaşım:

Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50.000’e varan günlük test kapasitemizin 30.000’i kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti.


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