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  4. Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 1643'e yükseldi

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 1643'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2020 19:31 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle can kaybı 125 artarak 1643'e yükseldi. Toplam vaka sayısı da 4 bin 801 artarak 74 bin 193'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 7 bin 89 oldu.

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 1643'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından duyurdu. Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden de paylaşılan tabloya göre; Son 24 saatte yapılan 40 bin 427 testten 4 bin 801'i pozitif çıktı. Bugün yaşamını yitiren 125 kişi ile birlikte koronavirüsten toplam can kaybı 1643'e yükseldi. 1415 hasta da iyileşerek taburcu oldu.

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VAKA SAYISI 74 BİN 163'E YÜKSELDİ

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 518 bin 143, toplam vaka sayısı 74 bin 193, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1854, toplam entübe hasta sayısı 1040, toplam iyileşen hasta sayısı ise 7 bin 89 olarak açıklandı.

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BAKAN KOCA: YENİ İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ BİNİN ÜZERİNDE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Günde 40.000 test hedefini aştık. Vaka sayısında artış öngörülebilir düzeyde kaldı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalarda seyir kontrol altında. Yeni iyileşen hasta sayımız 1.000'in üzerinde. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım."


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