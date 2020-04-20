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  4. Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 2 bin 140'a yükseldi

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 2 bin 140'a yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2020 20:26 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 123 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 2 bin 140'a yükseldi.

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 2 bin 140'a yükseldi

Son 24 saatte 4674 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 123 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 90 bin 980, can kaybı 2140 oldu.

Son 24 saatte 1454 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 13 bin 430 oldu.

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İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Bugün 1454 hastamız daha şifa buldu. En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı; sağlık ordumuzun özverisi ve tedbirlere bağlılıktaki ısrarımızla kazanacağız.


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