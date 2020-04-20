Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 2 bin 140'a yükseldi

Son 24 saatte 4674 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 123 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 90 bin 980, can kaybı 2140 oldu.

Son 24 saatte 1454 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 13 bin 430 oldu.

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Bugün 1454 hastamız daha şifa buldu. En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı; sağlık ordumuzun özverisi ve tedbirlere bağlılıktaki ısrarımızla kazanacağız.

Bugün 1454 hastamız daha şifa buldu. En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı; sağlık ordumuzun özverisi ve tedbirlere bağlılıktaki ısrarımızla kazanacağız.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/9THb7A70D9 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 20, 2020



