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  4. Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 2 bin 706'ya yükseldi

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 2 bin 706'ya yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2020 19:12 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Türkiye'de son 24 saatte 106 kişi daha koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı 2 bin 706'ya yükseldi. Türkiye'de toplam vaka sayısı ise 107 bin 773 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla. Şifa bulanların toplam sayısı ise 25.000'i geçti. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 2 bin 706'ya yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabında paylaştığı 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre bugün 38 bin 308 test yapılırken, bunlardan 2 bin 861'i pozitif çıktı, 106 kişi hayatını kaybetti, iyileşen hasta sayısı ise 3 bin 845 oldu. Tabloya göre toplam test sayısı 868 bin 565, toplam vaka sayısı 107 bin 773, toplam vefat sayısı 2 bin 706, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 782, toplam entübe hasta sayısı 900, toplam iyileşen hasta sayısı da 25 bin 582'ye ulaştı.
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BAKAN KOCA: TESTLERİN POZİTİF ÇIKMA ORANI AZALIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Son 24 saatte 3.845 hasta taburcu edildi, 2.861 yeni tanı kondu. Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla. Şifa bulanların toplam sayısı ise 25.000'i geçti. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor. Bu tabloya tedbirle destek şart."

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