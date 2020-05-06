Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 3 bin 584'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Mayıs 2020 koronavirüs verilerini paylaştı. Bugün yapılan test sayısı 30 bin 303 olurken, yeni vaka sayısı 2 bin 253 oldu. Vefat sayısı 64 olurken, toplam can kaybı 3 bin 584 oldu. Bugün iyileşen kişi sayısı da 4 bin 917 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç duyan hasta sayısı azaldı. Yeni vaka sayısında, sokağa çıkma kısıtına ara verilen günlerden kaynaklanan, beklenen sınırlar içinde bir artış oldu. Virüs bulduğu her fırsatı kullanıyor. Tedbirlere mutlaka uymalıyız. "

Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç duyan hasta sayısı azaldı. Yeni vaka sayısında, sokağa çıkma kısıtına ara verilen günlerden kaynaklanan, beklenen sınırlar içinde bir artış oldu. Virüs bulduğu her fırsatı kullanıyor. Tedbirlere mutlaka uymalıyız. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/bn3Wn0nAUB — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 6, 2020



