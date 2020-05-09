Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 3 bin 739'a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

"Toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor. Yapılan test sayısına göre, yeni tanı konan vaka sayısında düşüş devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım."

Toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor. Yapılan test sayısına göre, yeni tanı konan vaka sayısında düşüş devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/4PfFahNftn — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 9, 2020



