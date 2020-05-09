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  4. Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 3 bin 739'a yükseldi

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 3 bin 739'a yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2020 19:28 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50 artarak 3 bin 739'a yükseldi.

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 3 bin 739'a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

"Toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor. Yapılan test sayısına göre, yeni tanı konan vaka sayısında düşüş devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım."


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