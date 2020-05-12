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  4. Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 3 bin 894'e yükseldi

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 3 bin 894'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2020 19:56 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Türkiye'de koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 53 artarak 3 bin 894'e yükseldi. Son 24 saatte 1704 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, toplam vaka sayısı 141 bin 475'e yükseldi.

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 3 bin 894'e yükseldi

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 37 bin 351 test yapıldı. Bu kapsamda 1704 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 53 hasta vefat etti, 3 bin 109 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 440 bin 671, vaka sayısı 141 bin 475, vefat sayısı 3 bin 894, yoğun bakımdaki hasta sayısı 1045, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 576, iyileşen sayısı 98 bin 889 oldu.

BAKAN KOCA: TOPLAM VAKALARIN YÜZDE 70'İ İYİLEŞMİŞ DURUMDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. Toplam vakaların yüzde 70'i iyileşmiş durumda. Yoğun bakım hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske + sosyal mesafe: Virüse karşı gücümüz bu! Risk kalabalık ortamlarda. Uzak duralım."
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