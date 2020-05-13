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  4. Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 3 bin 952'ye yükseldi

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 3 bin 952'ye yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 19:01 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 58 artarak 3 bin 952'ye yükseldi.

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 3 bin 952'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Mayıs 2020 koronavirüs verilerini paylaştı. Son 24 saatte 33 bin 332 test yapılırken, yeni vaka sayısı bin 639 oldu. Bugün 58 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Can kaybı sayısı ise 3 bin 952'ye yükseldi. Son 24 saatte iyileşen kişi sayısı 2 bin 826 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez 1000’in altına düştü. İyileşen hasta sayımız 100 bini aştı. Toplam test sayımız yaklaşık 1,5 milyon. Virüse karşı asıl gücümüz:
Maske + 1,5 Metre Sosyal Mesafe. Risk, en çok kalabalık ortamlarda. Uzak duralım."

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