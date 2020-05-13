Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 3 bin 952'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Mayıs 2020 koronavirüs verilerini paylaştı. Son 24 saatte 33 bin 332 test yapılırken, yeni vaka sayısı bin 639 oldu. Bugün 58 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Can kaybı sayısı ise 3 bin 952'ye yükseldi. Son 24 saatte iyileşen kişi sayısı 2 bin 826 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez 1000’in altına düştü. İyileşen hasta sayımız 100 bini aştı. Toplam test sayımız yaklaşık 1,5 milyon. Virüse karşı asıl gücümüz:

Maske + 1,5 Metre Sosyal Mesafe. Risk, en çok kalabalık ortamlarda. Uzak duralım."

YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYIMIZ İLK KEZ 1.000’in altına düştü. İyileşen hasta sayımız 100.000’i aştı. Toplam test sayımız yaklaşık 1,5 milyon. Virüse karşı asıl gücümüz:

Maske + 1,5 Metre Sosyal Mesafe. Risk, en çok kalabalık ortamlarda. Uzak duralım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/8Ywihrmq5V — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 13, 2020



