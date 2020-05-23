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  4. Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 308'e yükseldi

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 308'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2020 19:44 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 32 artarak 4 bin 308'e yükseldi. Bakan Koca, "Destek tedavisine ihtiyaç duyan, durumu ağır hasta sayımız bugün de azalmaya devam etti. Test sayısına göre öngörülebilir düzeyde yeni vakamız var" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 308'e yükseldi

23 Mayıs 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 1186 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 32 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 155 bin 686, can kaybı 4 bin 308 oldu.

Son 24 saatte 1491 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 117 bin 602 oldu.

BAKAN KOCA: ÖNGÖRÜLEBİLİR DÜZEYDE YENİ VAKAMIZ VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Destek tedavisine ihtiyaç duyan, durumu ağır hasta sayımız bugün de azalmaya devam etti. Test sayısına göre öngörülebilir düzeyde yeni vakamız var. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe."
kovid-19


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