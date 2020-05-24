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  4. Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 340'a yükseldi

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 340'a yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2020 20:07 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte 32 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 4 bin 340'a yükseldi.

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 340'a yükseldi

Türkiye'de son 24 saatte 1141 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 32 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 156 bin 827, can kaybı 4 bin 340 oldu.

Son 24 saatte 1092 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 118 bin 694 oldu.

TABLO

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

İYİLEŞEN TOPLAM HASTA SAYISI 120 BİNE YAKLAŞTI. Yeni vaka sayısında değişkenlik öngörülen düzeyde. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç giderek azalıyor. Riskin daha da düşmesi, güçlü tedbirle mümkün. GÜÇLÜ TEDBİR, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir.


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