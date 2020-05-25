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  4. Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 369'a yükseldi

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 369'a yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2020 20:10 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüsten 29 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 4 bin 369'a yükseldi.

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 369'a yükseldi

Türkiye'de son 24 saatte 987 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 29 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 157 bin 814, can kaybı 4 bin 369 oldu.

Son 24 saatte 1321 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 120 bin 15 oldu.

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İşte Bakan Koca'nın paylaştığı mesaj:

İyileşen toplam hasta sayısı 120 bini geçti. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç azalmaya devam ediyor. ELDE EDİLEN BAŞARI, 83 MİLYONUN GÖSTERDİĞİ UYUMUN SONUCU. Yeni dönemde yeni ve güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir.

Ayrıntılar geliyor...

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