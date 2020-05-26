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  4. Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 397'ye yükseldi

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 397'ye yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2020 20:07 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 artarak 4 bin 397'ye yükseldi. Bakan Koca, "İyileşen hasta sayısında, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve Entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 397'ye yükseldi

26 Mayıs 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 948 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 28 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 158 bin 762, toplam can kaybı 4 bin 397 oldu.

Son 24 saatte 1492 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 121 bin 507 oldu.

BAKAN KOCA: İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA ÖNEMLİ BİR ARTIŞ VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İyileşen hasta sayısında, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve Entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir."

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