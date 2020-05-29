Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 489'a yükseldi

Türkiye'de son 24 saatte 1141 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 28 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 162 bin 120, can kaybı 4 bin 489 oldu.

Son 24 saatte 1594 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 125 bin 963 oldu.

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine dikkate, MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALININ HER İKİSİNE BİRLİKTE uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım.

Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine dikkate, MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALININ HER İKİSİNE BİRLİKTE uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/bdoY1qMx02 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 29, 2020



