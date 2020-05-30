Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 515'e yükseldi

30 Mayıs 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 983 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 26 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 163 bin 103, can kaybı 4 bin 515 oldu. Son 24 saatte 1021 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 126 bin 984 oldu.

BAKAN KOCA: TOPLAM TEST SAYIMIZ 2 MİLYONU GEÇTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Toplam test sayımız 2 milyonu geçti. Düne göre günlük test sayımız 3.000 arttı. Yeni vaka sayımız 1.000’in altında. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının ikisine birlikte uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR."

Toplam test sayımız 2 milyonu geçti. Düne göre günlük test sayımız 3.000 arttı. Yeni vaka sayımız 1.000’in altında. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının ikisine birlikte uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/XSDhaFnh7o — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 30, 2020



