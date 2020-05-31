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  4. Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 540'a yükseldi

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 540'a yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2020 20:36 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Koca, 31 Mayıs 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 35 bin 600 olurken, 839 yeni tanı konuldu. Bugün 25 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 4 bin 540'a yükseldi. Bugün 989 kişi iyileşti.

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 540'a yükseldi

Türkiye'de son 24 saatte 839 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 25 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 163 bin 942, can kaybı 4 bin 540 oldu.

Son 24 saatte 989 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 127 bin 973 oldu.

tablo

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Vaka sayısı öngörülen seviyede seyrediyor. Solunum desteğine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR.


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