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  4. Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 563'e yükseldi

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 563'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2020 19:58 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 23 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 4 bin 563'e yükseldi.

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 563'e yükseldi

Türkiye'de son 24 saatte 827 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 164 bin 769, can kaybı 4 bin 563 oldu.

Son 24 saatte 974 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 128 bin 947 oldu.

vaka

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

İyileşen toplam hasta sayımız 130 bine yaklaştı. Yeni vaka sayımız öngörülen seviyede. Solunum desteğine ihtiyaç azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR.


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