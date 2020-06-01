Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 563'e yükseldi

Türkiye'de son 24 saatte 827 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 164 bin 769, can kaybı 4 bin 563 oldu.

Son 24 saatte 974 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 128 bin 947 oldu.

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

İyileşen toplam hasta sayımız 130 bine yaklaştı. Yeni vaka sayımız öngörülen seviyede. Solunum desteğine ihtiyaç azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR.

İyileşen toplam hasta sayımız 130 bine yaklaştı. Yeni vaka sayımız öngörülen seviyede. Solunum desteğine ihtiyaç azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/vcVKGvHQyj — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 1, 2020



