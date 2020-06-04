Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 630'a yükseldi

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 630 olduğunu açıkladı.

Bugün 54 bin 234 test yapılırken, 988 yeni vaka tanısı konuldu, 926 kişi ise iyileşti.

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Test sayımız, tarama amaçlılar dâhil, 54.000’in üzerinde. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur.

Test sayımız, tarama amaçlılar dâhil, 54.000’in üzerinde. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/FCfAwU9Q0Y — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 4, 2020



