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  4. Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 630'a yükseldi

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 630'a yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2020 20:18 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 21 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 4 bin 630'a yükseldi.

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 630'a yükseldi

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 630 olduğunu açıkladı.

Bugün 54 bin 234 test yapılırken, 988 yeni vaka tanısı konuldu, 926 kişi ise iyileşti.

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İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Test sayımız, tarama amaçlılar dâhil, 54.000’in üzerinde. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur.


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