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  4. Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 7'ye yükseldi

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 7'ye yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 19:31 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 55 artarak 4 bin 7'ye yükseldi

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 7'ye yükseldi

14 Mayıs 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Toplam test sayısında 1,5 milyonu geçtik. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı %71,8. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe."


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