Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 729'a yükseldi

Türkiye'de son 24 saatte 993 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 172 bin 114, can kaybı 4 bin 729 oldu.

Son 24 saatte, 3218 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 144 bin 598 oldu.

BAKAN KOCA: VİRÜSÜN ETKİSİNİN ZAYIFLADIĞINA DAİR BİLİMSEL VERİ YOK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son 24 saatte iyileşen hasta sayımızın üçte biri kadar yeni hastamız var. Tanı konup, yatırılan hastalarımız sebebiyle yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç arttı. Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok. “Normal” olan, tedbirdir."

Son 24 saatte iyileşen hasta sayımızın üçte biri kadar yeni hastamız var. Tanı konup, yatırılan hastalarımız sebebiyle yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç arttı. Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok. “Normal” olan, tedbirdir. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/KBs3McPCWl — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 9, 2020



