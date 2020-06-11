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  4. Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 763'e yükseldi

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 763'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 20:25 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 17 artarak 4 bin 763'e yükseldi. Yeni vaka sayısı ise 987 olarak açıklandı. Bakan Koca, "Virüs gücünü hatalı iyimserlikten alıyor. “Virüsün etkisi azaldı” yanılgısı ile tedbirleri terk etmeyin." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 763'e yükseldi

11 Haziran 2020 Türkiye'nin koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 987 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 174 bin 23, can kaybı 4 bin 763 oldu. Son 24 saatte 1021 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 147 bin 860 oldu.

BAKAN KOCA: İYİLEŞEN VAKA SAYISIYLA YENİ TANI KONAN VAKA SAYISI BİRBİRİNE YAKIN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Test sayısında 2,5 milyona ulaştık. Şimdiye kadarki vakaların %85’i iyileşti. Yeni iyileşen vaka sayısıyla yeni tanı konan vaka sayısı birbirine yakın. Virüs gücünü hatalı iyimserlikten alıyor. “Virüsün etkisi azaldı” yanılgısı ile tedbirleri terk etmeyin."
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